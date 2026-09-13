الرئيس السيسي: أمن الغذاء والطاقة واستقرار سلاسل الإمداد ركائز للمرونة الاقتصادية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لمواصلة العمل مع الدول أعضاء وشركاء بريكس، والاستفادة من إمكاناتها وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون في عدد من المجالات.

وأوضح الرئيس أن مجالات التعاون تشمل الطاقة والغذاء والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والاستثمار، بما يسهم في بناء شراكة أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود.

وأشار إلى أن تجمع بريكس، من خلال تنوع أعضائه وشركائه، يمتلك فرصة حقيقية لبناء نموذج عملي للتعاون بين دول الجنوب، يقوم على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، وترجمة هذه المبادئ إلى برامج ومشروعات ملموسة تعود بالنفع على الشعوب.