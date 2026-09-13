الرئيس السيسي: توطين التكنولوجيا يعزز استفادة دولنا من التحولات التكنولوجية

قال الرئيس السيسي إن مصر تولى أهمية لتعزيز التعاون فى مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعى، ونقل التكنولوجيا وتوطينها بما يمكن معه استفادة دولنا بشكل أكبر.

وأوضح خلال كلمته بتجمع البريكس، أن مصر تسعى إلى الاستفادة من التحولات التكنولوجية، وتعزيز دور الشباب فى اقتصاد المستقبل.

واسترسل: تكتسب الاستدامة أهمية خاصة، فى ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء، والمياه وتغير المناخ.

واضاف مصر تؤمن بأهمية توسيع التعاون، فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير كفاءة استخدام الموارد، وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا، اللازمين للتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة.