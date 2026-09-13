ممنوع في اللانش بوكس.. طبيبة أطفال تحذر الأمهات من العصائر المصنعة وهذا هو البديل

قدمت الدكتورة رانيا حجازي ، أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، روشتة لأولياء الأمور بمناسة أول أيام العام الدراسي الجديد ، للحفاظ علي صحة الأطفال.

أبرز النصائح لأولياء الأمور

وقالت حجازي ، في تصريحات لها على هامش قمة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا للتحصين (MERA Vaccine Summit) ، إن أبرز النصائح لأولياء الأمور تتمثل في تقديم الأكل الصحي الغني بالفيتامينات والعناصر المفيدة لاسيما التي تحتوي علي فيتامين سي مع نوم الأطفال مبكراً، وتقليل السكريات .

وتابعت حجازي قائلاً : الأهم في النصائح إبتعاد أولياء الأمور عن وضع علب العصائر الصناعية تماماً واستبدالها بعصائر طبيعية ، مع شرب الأطفال لكميات كفاية من المياه، وممارسة الرياضة، موضحة أن أهم النصائح لأولياء الأمور تقليل السكريات التي يحصل عليه الطفل .