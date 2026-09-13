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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 ملايين دولار و20% إعادة بيع.. تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك

5 ملايين دولار و20% إعادة بيع.. تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك
5 ملايين دولار و20% إعادة بيع.. تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك
ولاء عادل

تتواصل التطورات الخاصة بمستقبل البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بعدما عاد إلى القاهرة تمهيدًا لإنهاء الاتفاق بشأن انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي خلال الفترة الحالية.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، أن بيزيرا وصل إلى القاهرة في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، بصحبة محاميته ووكيل أعماله، وكان في استقباله أحد مسؤولي العلاقات العامة بنادي الزمالك داخل مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي الزمالك، لمناقشة تفاصيل رحيله عن الفريق ووضع اللمسات الأخيرة على إجراءات انتقاله إلى النادي الإماراتي.

وتأتي هذه الخطوة بعد الأزمة التي نشبت خلال الفترة الماضية بسبب غياب بيزيرا عن تدريبات الفريق، قبل أن تتجه المفاوضات نحو إنهاء الأمر والسماح للاعب بالرحيل.

اعتذار بيزيرا قبل مغادرة الزمالك

وأشار سيف زاهر إلى أن بيزيرا سيقدم اعتذارًا إلى مجلس إدارة الزمالك عن غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، على أن يتم بعدها استكمال الإجراءات المتعلقة بانتقاله إلى شباب الأهلي.

ومن المنتظر أيضًا أن يوجه اللاعب اعتذارًا إلى جماهير الزمالك، في ظل حالة الجدل التي أحاطت بموقفه خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يحسم صفقة بيزيرا بـ5 ملايين دولار

وأوضح سيف زاهر أن نادي الزمالك بصدد إصدار بيان رسمي يعلن من خلاله الموافقة على بيع اللاعب إلى شباب الأهلي الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار.

ويتضمن الاتفاق حصول الزمالك على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع بيزيرا مستقبلًا، حال انتقاله إلى نادٍ آخر.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يحصل الزمالك على 3 ملايين دولار عند توقيع العقود، بينما يتم سداد المبلغ المتبقي بعد 6 أشهر، وفقًا لبنود الاتفاق بين الناديين.

وتترقب جماهير الزمالك الساعات المقبلة لمعرفة التفاصيل النهائية للصفقة، خاصة مع اقتراب انتهاء أزمة اللاعب وإعلان رحيله رسميًا عن القلعة البيضاء.

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