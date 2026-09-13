الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية لتعزيز التعاون في الابتكار والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحولات المتسارعة والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، من خلال تنويع مصادر النمو وتعزيز سلاسل الإمداد والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا.

التعاون في الذكاء الاصطناعي

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، بما يتيح لدول بريكس وشركائها الاستفادة بشكل أكبر من التحولات التكنولوجية.

دور الشباب في اقتصاد المستقبل

وأشار الرئيس إلى أهمية تعزيز دور الشباب في اقتصاد المستقبل، في إطار التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من التطورات التكنولوجية بما يدعم مسارات النمو والتنمية.

دعم اقتصادات أكثر قدرة على الصمود

وشدد الرئيس على أن تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار يمثل أحد المسارات المهمة لبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.