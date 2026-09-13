وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ود. سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشئون الخارجية الهندي اليوم الاحد ١٣ سبتمبر، وذلك على هامش القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزيران بما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين اعتزام مواصلة العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي دُشنت عام ٢٠٢٣، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، وثمنا نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، التي عُقدت في نيودلهي في أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكدين أهمية البناء على مخرجات هذه الجولة، والحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وانتظام انعقاد آليات التشاور بين البلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة.