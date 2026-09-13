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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطماطم بـ25 جنيها والمانجو بـ60.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة
رحمة سمير

استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، مع وجود تفاوت في أسعار بعض الأصناف بين أسواق الجملة والتجزئة بمحافظة الشرقية، وفقًا لأسعار التجار، مع اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

أسعار الخضار في أسواق التجزئة

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و25 جنيهًا، والبطاطس بين 17.5 و25 جنيهًا، بينما سجل البصل الأحمر بين 15 و17.5 جنيه.

الخضار والفاكهة

وبلغ سعر كيلو الباذنجان بين 6.5 و10 جنيهات، والخيار بين 17.5 و20 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكوسة بين 25 و30 جنيهًا.

وسجل الفلفل الحار والفلفل الرومي بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الليمون بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار الخضار في أسواق الجملة

تراوح سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة بين 15 و18 جنيهًا، والبطاطس بين 15 و18 جنيهًا، والبصل الأحمر بين 12 و14 جنيهًا.

وسجل الباذنجان بين 5 و6 جنيهات، والخيار بين 10 و15 جنيهًا، والكوسة بين 20 و22 جنيهًا، بينما تراوح الفلفل الحار والرومي بين 6 و10 جنيهات.

سوق الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

تراوح سعر كيلو الموز بين 30 و35 جنيهًا، والجوافة بين 30 و40 جنيهًا، والكانتلوب بين 15 و20 جنيهًا.

وسجل التفاح بين 60 و75 جنيهًا، والبرتقال بين 15 و20 جنيهًا، بينما تراوح سعر المانجو بين 40 و60 جنيهًا، والعنب بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في أسواق الجملة

تراوح سعر كيلو الموز بين 25 و30 جنيهًا، والجوافة بين 20 و25 جنيهًا، والكانتلوب بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة

وسجل التفاح بين 40 و60 جنيهًا، والبرتقال بين 12.5 و15 جنيهًا، والمانجو بين 30 و40 جنيهًا، بينما تراوح سعر العنب بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

وتواصل أسعار الخضار والفاكهة تحركها بين أسواق الجملة والتجزئة، مع اختلاف أسعار الأصناف بحسب السوق والمنطقة داخل محافظة الشرقية.

أسعار الخضار الخضار والفاكهة أسواق الجملة محافظة الشرقية الطماطم

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