دعا لوقف الاعتداءات على الدول العربية..الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني في الهند

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأحد/ بالعاصمة الهندية نيودلهي، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع "البريكس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد الرئيس شدّد، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً تطلع مصر إلى قيام إيران بكافة الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة، بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.

كما شدد الرئيس السيسي على حتمية وقف أي اعتداءات على الدول العربية، حفاظا على مبادئ حسن الجوار وتعزيزا للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب المنطقة.