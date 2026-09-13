موسكو تكشف تقاربا مع واشنطن.. قمة ثلاثية تلوح في الأفق لإنهاء حرب أوكرانيا

كشفت موسكو عن إحراز تقدم في التفاهمات مع واشنطن بشأن تسوية النزاع الأوكراني، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق حول القضايا الإقليمية قد يمهد الطريق أمام دفع المفاوضات بين أطراف الصراع.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ملف الأراضي يمثل أحد أبرز القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى التوافق بين الأطراف.

وأشار أوشاكوف إلى أن الإمارات أبدت استعدادها لاستضافة مفاوضات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي، موضحاً أن موسكو تعتبر العاصمة الإماراتية منصة مناسبة ومقبولة لعقد هذا اللقاء.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، قال المسؤول الروسي إن واشنطن أصبحت أكثر تفهماً لوجهة نظر موسكو، وذلك عقب محادثة استمرت عدة ساعات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أمل بلاده في عقد الاجتماع الثلاثي خلال المستقبل القريب، متفقاً مع تصريحات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، بشأن ضرورة عقد لقاء يجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأكد بيسكوف عدم وجود مقترحات جديدة حالياً بشأن التسوية الأوكرانية، مشيراً إلى أن الاجتماع الثلاثي المرتقب يمكن أن يمثل فرصة لبحث الخيارات الممكنة لإنهاء الحرب.

وكان كوشنر قد قال إن واشنطن تعمل على التوصل إلى حل يرضي موسكو وكييف، موضحاً أن روسيا حددت أهدافها بشكل واضح، في حين ترفض أوكرانيا في الوقت الحالي الشروط التي تطرحها موسكو.