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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي احتياجات كييف لمواجهة روسيا

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
أ ش أ

بحث وزير الدفاع الأوكراني يفهيني خمارا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي توم تيليس وجون كيرتس وآلان أرمسترونج، تطورات الوضع في ساحة المعركة والتهديدات الرئيسية من جانب روسيا واحتياجات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب سبل دعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم»، أن خمارا أعرب عن شكره للولايات المتحدة على دعمها المهم للغاية لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة في توفير الأسلحة الحيوية من خلال آليتي «قائمة احتياجات أوكرانيا ذات الأولوية» و«جامب ستارت».

وأكد خمارا أن الدعم الأمريكي يسهم في إنقاذ أرواح الأوكرانيين وتعزيز قدرات القوات الأوكرانية، كما أطلع السيناتورات بالتفصيل على الوضع في ساحة المعركة والتهديدات الروسية.

وقالت الوزارة إن «العدو يكثف هجماته على المنشآت المدنية، ويزيد إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة، كما يهاجم السفن التي تدعم صادرات الحبوب الأوكرانية».

وشدد خمارا على أن «روسيا لا يمكن وقفها إلا بالقوة»، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم القوات المسلحة الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة لحماية السكان وتدمير القدرات العسكرية الروسية.

وسلم الجانب الأوكراني، خلال الاجتماع، قائمة محددة باحتياجاته لمواجهة روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي.

كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الأوكرانية لتعزيز قدرات الولايات المتحدة وحلفائها، حيث عرض الجانب الأوكراني مجالات ومشروعات يمكن أن تساعد الشركاء على الاستعداد لمواجهة التهديدات الحديثة.

وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن شكرها للولايات المتحدة على دعمها لأوكرانيا في مسارها نحو تحقيق سلام عادل ودائم.

وزير الدفاع الأوكراني مجلس الشيوخ الأمريكي الوضع في ساحة تطورات

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