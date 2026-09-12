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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: الضربات بعيدة المدى تجعل روسيا تشعر بوطأة الحرب يوميًا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية أصبحت تمثل عنصر ضغط متزايد على موسكو، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى نقل تداعيات الحرب إلى العمق الروسي وجعلها أكثر حضورًا في الحياة اليومية للسكان.

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متبادلًا في استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، بالتزامن مع استمرار الضربات الروسية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، وفق ما نقلته وسائل إعلام، إن الضربات بعيدة المدى بدأت تحقق نتائج في تقليص قدرة روسيا على مواصلة الحرب، معتبرًا أن الضغط على المنشآت الحيوية والعسكرية والاقتصادية الروسية يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الأوكرانية الحالية.

وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على أهداف داخل روسيا، شملت منشآت للطاقة والوقود ومراكز لوجستية ومواقع مرتبطة بالمجهود الحربي. وأفادت تقارير بأن هذه الضربات بدأت تترك آثارًا على قطاعات اقتصادية، من بينها تكرير النفط وحركة الطيران وبعض سلاسل الإمداد. 

وفي المقابل، كثفت روسيا هجماتها الجوية على الأراضي الأوكرانية، مستهدفة منشآت وبنية تحتية ومناطق سكنية، ما أسفر خلال الأيام الأخيرة عن سقوط قتلى وإصابات في عدد من المدن الأوكرانية. 

ويرى مراقبون أن انتقال المواجهة بصورة أكبر إلى حرب استنزاف بعيدة المدى يعكس صعوبة تحقيق حسم سريع على خطوط الجبهة، ويدفع الطرفين إلى محاولة إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية للخصم. 

وبينما تؤكد كييف أن هجماتها تستهدف إضعاف قدرة موسكو على مواصلة العمليات العسكرية، تحذر التطورات المتلاحقة من استمرار اتساع نطاق المواجهة، في ظل غياب اختراق دبلوماسي واضح يمكن أن يمهد لإنهاء الحرب.

زيلينسكي اوكرانيا الحرب الروسية الحرب الأوكرانية العالم

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