جندي إسرائيلي يطلق النار على فلسطيني من مسافة قريبة قرب جنين

أظهر مقطع مصور، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، جنديًا إسرائيليًا وهو يطلق النار على فلسطيني كان يقف أمامه مباشرة، خلال حادث وقع قرب قرية فقوعة شرق جنين، في منطقة متاخمة لجلبوع.

وبحسب التقارير، أُصيب الفلسطيني بالرصاص ونُقل إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي في رده أن المصاب شكّل تهديدًا مباشرًا للقوات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته وصلت إلى المكان عقب بلاغ عن اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين، مضيفًا أن القوة أطلقت النار في الهواء باتجاه الفلسطينيين.

في المقابل، صرحت إدارة مزرعة زيتون في المنطقة أن عشرات الفلسطينيين اقتربوا من القوات وهم يحملون الحجارة، بعد اندلاع مواجهة مع راعٍ، مشيرة إلى أن الجنود أطلقوا النار في الهواء قبل إطلاق النار على أحد الفلسطينيين، وذلك فقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق، وأن نتائج التحقيق ستُحال إلى الجهات المختصة لمراجعتها.