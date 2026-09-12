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رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: الانتهاء من مشروعات حياة كريمة.. ونواصل الجهود للارتقاء بالخدمات للمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المحافظات، مع التركيز بصورة خاصة على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن محافظة كفر الشيخ شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من مختلف القطاعات، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الحياة داخل القرى المستهدفة.

وأشار مدبولي إلى أن محافظة كفر الشيخ انتهت من تنفيذ جميع مشروعات «حياة كريمة» المقررة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من أن المشروعات التي تم الانتهاء منها تحقق المستهدف منها وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ، التي شملت الانتقال إلى منطقة بلطيم، حيث تابع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، واطلع على الموقف التنفيذي لها، كما استمع إلى شرح حول ما تم إنجازه والخطوات الخاصة باستكمال الأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الميدانية للمشروعات، باعتبارها وسيلة مهمة للتعرف بصورة مباشرة على معدلات التنفيذ، ورصد أي تحديات أو معوقات قد تواجه العمل، والعمل على سرعة التعامل معها بما يضمن الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تكتفي بتنفيذ المشروعات من الناحية الإنشائية، وإنما تضع تحسين جودة الخدمات واستدامتها في مقدمة أولوياتها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، خاصة في المناطق التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات ضخمة في البنية الأساسية والخدمات العامة.

وأكد مدبولي أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل أحد أهم محاور العمل الحكومي في مجال تطوير الريف المصري

مدبولي رئيس الوزراء المشروعات

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