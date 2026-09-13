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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية في القليوبية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
إبراهيم الهواري

انتظمت الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية، اليوم الأحد، حيث أجرى الشيخ مجدي أتي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، جولة على عدد من المعاهد الأزهرية، لمتابعة انتظام اليوم الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية، حيث ارتدي الطلاب الزي الأزهري وهو الجبة والقفطان، تأكيد على وقار زي الأزهر الشريف.
واستقبلت منطقة القليوبية الأزهرية العام الدراسي الجديد بمتابعة ميدانية مكثفة، للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب والعاملين مع انطلاق أيام الدراسة، حيث تفقد الشيخ مجدي أتي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، معهد قلما الإعدادي، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.


وخلال الجولة، تابع رئيس المنطقة انتظام الطلاب داخل الفصول، كما شهد تسليم الكتب الدراسية للطلاب في أول يوم دراسي، بما يسهم في انطلاق الدراسة بصورة منتظمة منذ يومها الأول، ويضمن حصول الطلاب على المقررات الدراسية في الوقت المناسب.
وفي لفتة تربوية مميزة، شارك فضيلته الطلاب طابور الصباح، وألقى كلمة الصباح عبر الإذاعة المدرسية، التي تضمنت رسائل تربوية حثّ فيها الطلاب على الجد والاجتهاد، والالتزام والانضباط، والتمسك بالقيم والأخلاق، مؤكدا أن العلم لا ينفصل عن حسن الخلق، وأن الطالب الأزهري يحمل رسالة علم وأخلاق ومسؤولية.
وأشاد فضيلة رئيس المنطقة بما شهده المعهد من حسن التنظيم والانضباط والتميز في الأداء، مثمنا جهود إدارة المجمع والمعلمين والعاملين في تهيئة الأجواء التعليمية المناسبة واستقبال الطلاب بصورة تليق ببداية عام دراسي جديد.

القليوبية محافظة القليوبية العام الدراسى المعاهد الأزهرية بنها

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