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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول يوم دراسي.. وكيل تعليم القليوبية يتفقد برقطا والشهيد أحمد سمير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية مع انطلاق الدراسة، شملت تفقد مدرستي برقطا الإعدادية والابتدائية بمركز كفر شكر، ومدرسة الشهيد أحمد سمير بكفر الجزار بمدينة بنها.

وتابع وكيل الوزارة انتظام الطلاب داخل المدارس، ومستوى الانضباط، وجاهزية الفصول والمرافق، وانتظام أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع بداية العام الدراسي.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمدارس، والتأكد من تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بانضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.


من ناحية اخرى اعتذر  الأمير مصطفى، مدير مدرسة السيدة عائشة التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية في القليوبية، عن تولي منصب وكيل إدارة قليوب التعليمية وذلك لظروف مرضية.
وعقب اعتذاره عن المنصب، جرى تكليف شخصية تربوية جديدة للقيام بأعمال وكيل الإدارة، وذلك لاستمرار انتظام العمل داخل الإدارة التعليمية ومتابعة سير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن يواصل وكيل الإدارة المكلف مهامه خلال الفترة المقبلة، وسط تمنيات بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وخدمة المنظومة التعليمية.
وكان قد اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، وضخ دماء جديدة من القيادات، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية.
وشملت الحركة استبعاد عدد من القيادات من مناصب مديري الإدارات التعليمية، وهم: أيمن زيدان، وأمنية فاروق، وعزة فتحي، وحسام زهدي، وداليا فاروق، وسها، وعزة عطا.

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