تموين القليوبية: ضبط 26 طن زيوت سيارات مستعملة و6800 لتر سولار مدعم بالخانكة

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة رقابية مكبرة على عدد من المنشآت والمصانع بمنطقة أرض جمعية النصر بأبوزعبل التابعة لمركز الخانكة، وذلك لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر جنح، بعد ضبط كميات من المواد البترولية والزيوت المستعملة بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول والتخزين.

وتمكنت الحملة من ضبط 26 طنًا من زيوت السيارات المستعملة داخل عدد من المصانع، بالإضافة إلى ضبط 6800 لتر من السولار المدعم داخل مصنعين، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد المسؤولين عن بيع أسطوانة بوتاجاز تجارية بسعر يزيد بمقدار 50 جنيهًا عن السعر الرسمي، إلى جانب تحرير محضر لمستودع بوتاجاز بسبب وجود مخالفات في سجلات البترول.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، للتصدي لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.