العطلة الصيفية.. جانا عمرو دياب تثير الجدل بالسيجارة في أحدث ظهور

واصلت جنا عمرو دياب الاستمتاع بإجازتها الصيفية، وشاركت جمهورها عددًا من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهرت فيها برفقة مجموعة من أصدقائها.

وكشفت الصور جانبًا من أجواء عطلة جنا، حيث ظهرت في أكثر من لقطة بإطلالات صيفية متنوعة، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تدخن سيجارة، مما أثار الجدل.

وحظيت صور جنا بتفاعل لافت من متابعيها، الذين حرصوا على التعليق عليها والتعبير عن إعجابهم بإطلالاتها وأجواء إجازتها



يذكر أن جانا دياب، كانت قد أحدث أغنياتها «معاك بغني» رسميا وذلك بعد عرضها منذ أيام ضمن حملة دعائية لإخدى شركات المياه الغازية الشهيرة.

أغنية «معاك بغني» من كلمات تامر حسين وكتبت جانا المقاطع الإنجليزية فى الأغنية، لحن عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقى، ميكس وماستر أمير محروس.



وكانت جانا ظهرت فى الإعلان؛ وهى تغني بالانجليزية والعربية على إيقاعات من موسيقى الأفروبيت، وذلك فى أول أغنية منفردة لها تجمع بين اللغتين العربية والانجليزية.

وقام النجم عمرو دياب بدعم جانا حيث نشر فيديو الإعلان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا لها: فخور جدًا.



