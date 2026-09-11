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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يمازح لجين خليفة بحفله الأخير: رقصتى المرة اللى فاتت و عملوا لك مشكلة

لجين خليفة
لجين خليفة
أحمد البهى

مازح الفنان عمرو دياب الفنانة الشابة لجين خليفة، بطلة كليبه لولا البنات، اثناء تواجدها بحفله الاخير بمنطقة الاهرامات. 

ودعا عمرو دياب لجين خليفه الي مسرح حفله الأخير الذى أقيم بمنطقة الأهرامات، وبعد تحيتها للجمهور رقصتي المرة اللى فاتت عملولك مشكلة مش هترقصى المرة دى" وطلب منها المغادرة.

و تستعد الفنانة الشابة لجين خليفة لخوض أولى تجاربها في البطولة الدرامية، من خلال مسلسل «سلطان الديب» من بطولة الفنان أحمد العوضي المقرر عرضه في موسم رمضان 2027. 

وتعاقدت لجين خليفة مع شركة «سينرجي» لمدة 3 سنوات، في خطوة جديدة بمشوارها الفني، استعدادًا للمشاركة في عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وعرفت لجين خليفة للجمهور من خلال مشاركتها في كليب «لولا البنات» للنجم عمرو دياب، والذي حقق تفاعلًا واسعًا وأثار ضجة عقب طرحه، لتنتقل بعدها إلى الدراما من خلال تجربة جديدة في «سلطان الديب».

تأتي مشاركتها في المسلسل كأولى بطولاتها الدرامية، حيث تستعد لخوض التجربة إلى جانب أحمد العوضي، ضمن الأعمال المنتظر عرضها خلال موسم رمضان 2027. 

الفنان عمرو دياب عمرو دياب لجين خليفة

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