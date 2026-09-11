سامية جاهين تهاجم نظام الطيبات للعوضي بعد مأساة سائق أولادها: «أنا بدعي عليه»

كشفت سامية صلاح جاهين، ابنة الشاعر والفنان صلاح جاهين، عن واقعة مؤثرة لسائق كان يتولى توصيل أولادها إلى المدرسة، موضحة أنه تعرض لمضاعفات صحية خطيرة بعد توقفه عن تناول الأنسولين، على نظام الطيبات.

وكتبت سامية جاهين عبر حسابها على فيسبوك: “السواق اللي كان بيوصل ولادي المدرسة بطل أنسولين ومشي على الطبيبات شهرين، أتـعور في رجله طبعا الجرح ما لَمش عشان السكر عالي، هوب غرغرينة، هوب ثلاث عمليات وبتر صوابع الرجل وجزء من بطن الرجل والرجل كان صحته زي الفل قبل ما يبطل أنسولين. كان محافظ على أكله وبيتنزل يلعب كورة في رمضان وبيشتغل شغلانتين. أنا بدعي على العوضي ده”.

وكانت قد أعلنت سامية صلاح جاهين، ابنة الشاعر والفنان الراحل صلاح جاهين، عن سعادتها بصدور حكم قضائي بتغريم إحدى شركات الاتصالات مليون جنيه مصري لصالح الأسرة، وذلك بعد استخدامها في عام 2022 ثلاث أغنيات من تأليف والدها دون الحصول على إذن مسبق. والأغاني التي تم استغلالها هي: "الدنيا ربيع، يا واد يا تقيل، وخلي بالك من زوزو"، وقد تم تنفيذ قرار المحكمة والتعويض للأسرة.