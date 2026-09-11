قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
مساء اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448 هجرية
محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين
الزوج في الأردن والأم مغربية.. حبس ربة منزل قتـلت طفلتها بـ المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تتويجه بأفضل عرض.. متولي وشفيقة يمثل مصر في مهرجان ظفار الدولي للمسرح

متولي وشفيقة
متولي وشفيقة
أحمد البهى

يستعد العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، لتمثيل مصر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، والمقرر انطلاقها في 14 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من العروض العربية والعالمية.

وتأتي مشاركة العرض في المهرجان الدولي عقب تتويجه بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز، حيث فاز المخرج أمير اليماني بجائزة أفضل مخرج مناصفة، وحصل أحمد مانو على جائزة أفضل أداء حركي، فيما نال محمد سعد جائزة أفضل ديكور.

وتعكس المشاركة الدولية لـ«متولي وشفيقة» ما حققه العرض من نجاح وتميز، كما تؤكد حضور المسرح المصري وقدرته على المنافسة في المحافل المسرحية العربية والدولية، وتعزز فرص التبادل الثقافي والفني بين مصر ومختلف الدول.

العرض المسرحي «متولي وشفيقة» من بطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليماني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي، من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني، بمساعدة مصطفى الحلواني، ويوسف اليماني، وأحمد سعيد في الإخراج، والمخرج المنفذ محمد إبراهيم، والدعاية يوسف صقر، وتصميم الإضاءة إبراهيم الفرن، وتأليف الموسيقى أحمد نبيل، وتنفيذ الأزياء والديكور هبة عبد الحميد، وتصميم الأزياء غادة شلبي، وتصميم الديكور محمد سعد، وإهداء الاستعراضات أحمد مانو، والمكياج وفاء مدبولي.

البيت الفني للمسرح إيهاب فهمي الفنان إيهاب فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي BRT

الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

أسعار برامج العمرة 2026

​بشرى للمعتمرين.. أحدث أسعار برامج العمرة 2026 وشروط السفر للأراضي المقدسة

درجات الحرارة

حالة الطقس أول يوم دراسة ومفاجأة في درجات الحرارة

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد