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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجم النجوم .. محمد عادل إمام يدعم محمود عبد المغني برسالة خاصة

محمد إمام ومحمود عبد المغني
محمد إمام ومحمود عبد المغني
أحمد البهى

حرص الفنان محمد إمام علي دعم صديقه الفنان محمود عبد المغني، بعد تعرض الاخير للاساءه باحدي البرامج المذاعة علي المنصات الالكترونية. 

وقال محمد إمام: نجم النجوم اللي اتشرفت بالشغل معاه، واستمتعت بكل لحظة قدامه. 

الجدير بالذكر ان الفنان محمد عادل إمام يواصل حاليًا تصوير دوره ضمن أحداث فيلم شمس الزناتي. 

قصة فيلم شمس الزناتي 2
فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.


ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.

الفنان محمد إمام الفنان محمود عبد المغني محمود عبد المغني

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