Falling House يحقق نجاحا جماهيريا بعد عرضه في مهرجان فينيسيا

حقق الفيلم الإيراني «Falling House» للمخرج محسن قرايي حضورًا دوليًا لافتًا، عقب عرضه العالمي الأول ضمن قسم آفاق في الدورة الأخيرة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وشهد الفيلم اهتمامًا من عدد من الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع طرح الإعلان التشويقي الأول للعمل، الذي يقدم دراما عائلية تدور أحداثها في إيران المعاصرة، وسط ضغوط اجتماعية وسياسية متزايدة.

وتدور الأحداث حول أسرة بسيطة تعيش في أطراف طهران، تواجه خطر هدم منزلها ضمن مشروع لإعادة تطوير المنطقة. ويجد رشيد، وهو حارس سجن موقوف عن العمل ويواجه اتهامات بالفساد، نفسه أمام أزمة أخرى بعدما يكتشف أن ابنته الكبرى إنسي تخطط سرًا لمغادرة إيران والعمل في مجال عروض الأزياء.

ومع اقتراب الجرافات من المنزل، تتصاعد الخلافات داخل الأسرة، ويتحول المكان الذي كان يفترض أن يكون ملاذًا لهم إلى مساحة خانقة، فيما يزداد رشيد تشددًا وسيطرة على أفراد عائلته.

ويشارك في بطولة الفيلم فرهاد أصلاني، لاله مرزبان، ريما رامينفر، وإلينا خاكبازان، وهو من تأليف وإخراج محسن قرايي.

وقال قرايي إن الفيلم يتناول فكرة «الحرية المفقودة»، من خلال شخصيات تحاول مواجهة اختيارات دفنتها المخاوف والظروف المفروضة عليها، مؤكدًا أن العمل صُوّر داخل إيران في ظل قيود صارمة.

ويعود قرايي من خلال «Falling House» إلى السينما بعد فيلمه «Blockage» الذي قدمه عام 2017، وتناول أيضًا جوانب من المجتمع الإيراني المعاصر، وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان بوسان السينمائي الدولي، قبل مشاركته في مهرجاني روتردام وميونخ.