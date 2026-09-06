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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مبروك» في ثانية.. إيهاب عبد الواحد يكشف مفاجأة عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد عن كواليس تعاونه مع الشاعر مصطفى حدوتة في أحد الأعمال الغنائية التي وصلت إلى الفنان عمرو دياب، موضحًا أن فكرة تقديم الأغنية لـ«الهضبة» لم تكن مطروحة في البداية على الإطلاق.

وقال إيهاب عبد الواحد، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «dmc»، إنه كان يمتلك لحنًا موسيقيًا وطلب من الشاعر مصطفى حدوتة كتابة كلمات تناسبه، دون أن يضع في حساباته وقتها أن الأغنية يمكن أن تكون من نصيب عمرو دياب.

«اتصدمت من الكلمات»

وروى عبد الواحد تفاصيل بداية العمل على الأغنية، موضحًا أن مصطفى حدوتة فاجأه بكلمات مختلفة وجريئة، من بينها: «والأحمر شكله عليكي رهيب خالص.. ويا فراولة نفسي أشربها عصير عطشان خالص».

وأضاف أنه شعر بالصدمة في البداية بسبب غرابة المفردات وطريقة صياغتها، وظن أن الشاعر يمزح معه، إلا أن الأمر تغير تمامًا بعدما قام بغناء الكلمات ودندنتها على اللحن.

وأشار إلى أنه اكتشف وقتها أن الكلمات تحمل طابعًا مختلفًا، وأنها تتماشى بشكل لافت مع اللحن، الأمر الذي جعله يتحمس للفكرة ويقتنع بأنها يمكن أن تتحول إلى عمل غنائي مميز.

عمرو دياب وافق في «ثانية واحدة»

وأوضح إيهاب عبد الواحد أن مصطفى حدوتة قرر إرسال الأغنية إلى عمرو دياب، ليفاجأ الجميع بسرعة رد فعل «الهضبة»، الذي وافق على تقديمها دون تردد.

وتابع أن عمرو دياب هاتف مصطفى حدوتة بعد سماع الأغنية، وقال له: «ألو.. حدوتة؟ مبروك»، مؤكدًا أن الموافقة جاءت بشكل سريع للغاية، وفي غضون ثانية واحدة، وهو ما يعكس إعجاب الفنان الكبير بالفكرة المختلفة.

وأشاد إيهاب عبد الواحد بالذكاء الفني الذي يتمتع به عمرو دياب، مؤكدًا أن قدرته على التقاط الأفكار الجديدة والمختلفة من أهم أسباب استمراره ونجاحه على مدار سنوات طويلة.

ووصف عبد الواحد عمرو دياب بأنه «جواهرجي» يمتلك جرأة فنية كبيرة، ولا يخشى تقديم مفردات وأفكار غير تقليدية للجمهور، موضحًا أن هذه القدرة على اكتشاف التفاصيل المميزة وتحويلها إلى أعمال ناجحة تمثل جانبًا مهمًا من تميزه الفني.

عمرو دياب إسعاد يونس صاحبة السعادة

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