هل المتبرعون للنادي أقوى من مجلس الإدارة؟.. حسام المندوه يحسم الجدل

حسم حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، الجدل بشأن مدى تأثير محبي النادي الذين يساهمون في سداد المديونيات على قرارات مجلس الإدارة، مؤكدًا أن أي متبرع لا يحق له التدخل في قرارات المجلس أو فرض شروط مقابل دعمه المالي.



وجاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، حول ما إذا كان المتبرعون من محبي النادي يمكن أن يصبح لهم رأي أقوى من رأي مجلس الإدارة، حيث أجاب المندوه بحزم: «عمرها ما حصلت».

وقال أمين صندوق الزمالك: «لو اللي هيدفع فلوس عاوز يقول مشّوا ده وده، يبقى مش محب، لكن نادي الزمالك فيه محبين، والفانلة البيضاء أم خطين حمر تعمل الحب المطلق».

وأضاف: «والله والله.. ما حد بيتدخل في أي قرار، هذا أمر ممنوع ولم يحدث، وعمرها ما حصلت. محدش قال: هدفع كذا بس اعملوا كذا، أو مشّوا كذا، عمرها ما حصلت، دي ناس بتحب نادي الزمالك».

وأوضح المندوه أن مساهمات محبي الزمالك تأتي بدافع مساندة النادي في أزماته المالية، وليس بهدف الحصول على نفوذ أو التأثير في قرارات مجلس الإدارة، مؤكدًا أن إدارة النادي تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ القرارات.



وتابع: «لكن أحيانًا، نسألهم عن رأيهم في بعض المشكلات»، في إشارة إلى الاستفادة من آراء وخبرات محبي النادي عند مواجهة بعض الأزمات، دون أن يعني ذلك منحهم سلطة أو حق التدخل في قرارات مجلس الإدارة.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على حديثه قائلة: «ربنا يديم المحبة ويديم الاستدامة»، في إشارة إلى أهمية استمرار دعم جماهير ومحبي الزمالك للنادي، بالتوازي مع العمل على تحقيق الاستدامة المالية والإدارية.

