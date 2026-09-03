عمرو دياب يحيي حفلا بالكويت .. 27 سبتمبر

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي، بدولة الكويت يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر ان يقام الحفل علي المسرح الوطني بدار الأوبرا .

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة يوم 17 سبتمبر الجاري، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، في ليلة مرتقبة تجمع «الهضبة» بجمهوره السعودي.

ويعود عمرو دياب للقاء جمهوره في المملكة ببرنامج غنائي يجمع بين أحدث أعماله وأبرز الأغنيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، نظرًا لما تحظى به حفلاته في المملكة من حضور وتفاعل واسع.