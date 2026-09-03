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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا بالكويت .. 27 سبتمبر

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد البهى

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي، بدولة الكويت يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري. 

ومن المقرر ان يقام الحفل علي المسرح الوطني بدار الأوبرا . 

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة جدة يوم 17 سبتمبر الجاري، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، في ليلة مرتقبة تجمع «الهضبة» بجمهوره السعودي.

ويعود عمرو دياب للقاء جمهوره في المملكة ببرنامج غنائي يجمع بين أحدث أعماله وأبرز الأغنيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، نظرًا لما تحظى به حفلاته في المملكة من حضور وتفاعل واسع.

الفنان عمرو دياب عمرو دياب الكويت

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