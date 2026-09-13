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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أول يوم.. محافظ القاهرة يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السيدة نفيسة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت   -  
كيرلس صلاح

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.

 

محافظ القاهرة 

وطالب محافظ القاهرة بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس. 

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 6292 مدرسة بها 72307  فصل لاستيعاب 2,578,588 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه تم دخول 20 مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي 656 فصلا.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية. 
 

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات العام الدراسى الجديد

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