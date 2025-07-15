احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات غير المناخ ، من حالة الطقس خلال الفترة القادمة ، في الفترة من الأربعاء 15 يوليو ولمدة لا تقل عن 10 أيام ، وستكون هناك موجة حرّ قوية جدًا مع ارتفاع غير مسبوق في الطاقة الحرارية.

درجات الحرارة المتوقعة



وكشف "فهيم" خلال تصرحات له ، عن درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والدلتا: 41°

مصر الوسطى والصعيد: 42° م

جنوب الصعيد: 43° م

ومع الرطوبة العالية، الإحساس بالحرارة هيزيد من 2 - 3 درجات إضافية.

كما توقع رياح نشطة (40 - 45 كم/س) على السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية ، وموج عالي (1 – 2 متر):في البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر

كما حذر أيضًا من شبورة مائية كثيفة صباحًا من 4 إلى 7 صباحًا خاصة على الطرق الزراعية في الوجه البحري وشمال الصعيد.

ليه الجو ده أخطر من المعتاد؟



وتابع :"لإن الشمس حاليًا شبه عمودية على مدار السرطان “خاصة أسوان” ، كما أن أشعة قصيرة الموجة بتخترق الغلاف الجوي بسهولة مما يعني 40° في يوليو أخطر بكتير من 40° في مايو" .

حالة الأرصاد

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وعلى مناطق من جنوب سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد شواطئ السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ نشاطًا لحركة الرياح وارتفاع أمواج البحر 2.5:1.5 فوق مستوى سطح البحر.

سقوط أمطار

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الأربعاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بقين تصل لـ3 درجات، كما تشير الخرائط إلى وجود أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من جنوب البلاد مثل أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين.