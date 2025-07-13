الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 14 يوليو 2025 والذي سيشهد استمرار موجة الحر والرطوبة المرتفعة على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا، ويصبح مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفى الساعات الأولى من الصباح.

وتتصاعد تحذيرات الأرصاد من تأثير ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تضاعف الإحساس بحرارة الطقس، مع شبورة مائية كثيفة في الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

شبورة كثيفة تضرب القاهرة والسواحل

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات عن القيم المُسجلة في الظل، ما يجعل الطقس أكثر إرهاقًا للمواطنين خاصة خلال فترة الظهيرة.

وأشار شاهين إلى أن الشبورة المائية ستكون كثيفة أحيانًا بين الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، ما يستدعي تجنب القيادة السريعة والحذر في التنقلات خلال هذه الفترة.

نشاط رياح وارتفاع أمواج على السواحل الغربية

توقعت الأرصاد أيضًا نشاط رياح على مناطق من السلوم ومطروح، تصل سرعتها ما بين 30 إلى 45 كم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ من 1.5 إلى 2.25 متر، وهو ما يؤثر على حركة الملاحة ومرتادي البحر.

وتنصح الهيئة المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ خلال فترات الذروة من اليوم، والالتزام بتعليمات السلامة لرواد البحر.

موجة من التغيرات المناخية

وتأتي هذه الأجواء مع بداية موجة من التغيرات المناخية تمتد حتى منتصف الأسبوع، تنتهي بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق الجنوب بداية من يوم الأربعاء المقبل.

أمطار رعدية تبدأ الأربعاء

في مفاجأة مناخية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من الأربعاء المقبل 16 يوليو، وقد تصل إلى حد الرعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

ومن أبرز المناطق المتوقعة لتساقط الأمطار:

أبوسمبل

أسوان

حلايب

شلاتين

وتتزامن هذه الحالة الجوية مع مؤشرات لتغيرات في الكتلة الهوائية القادمة من جنوب القارة، ما يجعل الحالة المطرية متوقعة ولكنها متغيرة في الشدة من منطقة لأخرى.

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