ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة علي مدار الساعة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية .

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون التام مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة من ضبط أحد المتلاعبين بالمواد البترولية وتجميعه ألف لتر سولار مدعم بالاشتراك مع إحدى محطات تموين السيارات بشبين الكوم لبيعهم في السوق السوداء والاستفادة من زيادة الأسعار وذلك عقب التحريك الاخير لأسعار المواد البترولية والتربح بدون وجه حق وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عقب تحريك أسعار المواد البترولية اليوم لمنع إستغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.