بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
رئيس مدينة 6 أكتوبر يقود حملة لسحب وحدات سكنية تغير نشاطها إلى تجاري

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

قاد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، رئيس الجهاز، حملة مكبرة، أسفرت عن سحب عدد من الوحدات السكنية في الحي الثاني عشر، والتي قام أصحابها بتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري.

جاء ذلك في إطار جهود جهاز مدينة ٦ أكتوبر المستمرة لفرض الانضباط العمراني ومكافحة المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات الحاسمة؛ تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي شدد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تخل بالطابع السكني للمدينة وتؤثر على راحة قاطنيها.

وأكد المهندس محمد عبد الله أن سحب الوحدات المخالفة يهدف إلى عدة أمور، تشمل:

- منع تحويل العمارات والمباني المخصصة للإسكان إلى أنشطة تجارية أو إدارية؛ مما يحافظ على هدوء وخصوصية الأحياء.

- تطبيق اللائحة العقارية التي تفرض عقوبة سحب الوحدة وإلغاء التخصيص في حال مخالفة شروط الاستخدام المخصصة للوحدة.

 - إعادة الأصول العقارية التي تم التعدي عليها إلى الجهاز؛ ليتم إعادة طرحها وفقاً للنشاط المخصص لها، بما يخدم خطط التنمية.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الدورية في جميع أحياء ومناطق المدينة، مشددا على المخالفين بضرورة العودة الفورية للنشاط الأصلي؛ وإلا سيتم اتخاذ إجراءات السحب والغلق وقطع المرافق.

ووجه المهندس محمد عبد الله تحذيراً شديد اللهجة لجميع المخالفين الذين يصرون على تغيير النشاط المخصص لوحداتهم، مؤكدا أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يعبث بمخططات المدينة ويخل بالطابع السكني لها.

وأكد رئيس الجهاز أنه لن يسمح لأي ممارسات فردية عشوائية بتشويه المظهر الحضاري، أو التأثير على جودة حياة سكان مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية على مدار الساعة، ولن يتوقف حتى يتم القضاء على كل أشكال المخالفات.

جدير بالذكر أن الحملة تمت، بحضور المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، مختار عبد الحميد المشرف على ـحياء القطاع الأول والثاني، المهندس عمر عبد السلام مدير النظافة، محمد الجنزوري مدير الإشغالات، والأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي المشرف العام على أمن أجهزة مدن أكتوبر، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم مصطفى عابد رئيس مباحث التعمير، ورؤساء الأحياء بالقطاع.

ومن جهته، دعا الدكتور مصطفى عرندة، المسؤل الإعلامي لجهاز مدينة ٦ أكتوبر، أهالي المدينة إلى التعاون الفوري والإبلاغ عن أي مخالفات لتغيير النشاط؛ للحفاظ على حقوقهم، وعلى النسق الحضاري للمدينة؛ من خلال الاتصال على رقم 15100. 

