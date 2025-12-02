قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس 6 أكتوبر يتفقد شباب 63 | ويستمع لشكاوى الأهالي .. وإنذارات حاسمة للمخالفين

آية الجارحي

تفقد صباح اليوم المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، منطقة "شباب ٦٣" بالحي السادس، وذلك في إطار حرص الجهاز على التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

رافقه خلال الجولة نواب رئيس الجهاز والمعاونين ومديرى الإدارات التنفيذية ومسؤولي الشركات العاملة.

أكد المهندس محمد عبد الله خلال جولته أهمية تحسين المظهر الحضاري والبيئي للمنطقة. 

ووجه رئيس الجهاز فرق العمل بـرفع كفاءة المسطحات الخضراء لزيادة الرقعة الخضراء والاهتمام بأعمال التجميل، وتحسين جودة الطرق لضمان سهولة الحركة وسلامة المواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة مع التشديد على تكثيف أعمال رفع المخلفات والتنظيف الدوري.

وخلال الجولة، استمع المهندس محمد عبد الله بعناية لشكاوى وملاحظات أهالينا في المنطقة، التي شملت قضايا تتعلق بالخدمات والبنية التحتية. وأظهر رئيس الجهاز تفاعلاً سريعاً وإيجابياً، حيث وجه على الفور الإدارات المعنية بالجهاز بالبدء العاجل في دراسة وحل جميع المشكلات التي طرحها الأهالي، مؤكداً أن توفير بيئة معيشية كريمة هو الأولوية القصوى.

وفي سياق متصل، شدد محمد عبدالله على ضرورة التصدي الحاسم لظاهرة تغيير النشاط المخالف في الوحدات السكنية. حيث تم توجيه إنذارات رسمية لعدد من المحلات التي حولت نشاطها من سكنى إلى تجاري دون ترخيص.

وأوضح رئيس الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة تهدد النسق الحضاري والسكني للمنطقة، موجهاً تحذيرا للمخالفين "إما العودة الفورية بالوحدة إلى حالتها الأصلية (السكني)، أو سيتم سحب الوحدات في أسرع وقت ممكن."

وتأتي هذه الجولة لتؤكد على نهج جهاز المدينة في الاعتماد على المتابعة الميدانية الفعالة لضمان جودة الخدمات وفرض الانضباط العمراني.

صورة أرشيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

