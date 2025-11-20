جهاز 6 أكتوبر يتحفظ على 12 خلاطة ومضخة خرسانة مخالفة

بناء على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضبط منظومة العمران ومكافحة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة.

صرح المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر ان ادارة الأمن بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على امن أجهزه مدن أكتوبر، و حازم محمد مدير أمن الجهاز بالتنسيق مع المهندس راضي خليل نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، الدكتور مصطفى عرندة المشرف العام على القطاع الشرقى قامت بحمله نوعية، استهدفت عده محاور ومناطق بالمدينه، أسفرت عن التحفظ على ١٢ خلاطة ومضخة كانت تقوم بعمليات صب وتشوين خرسانة بالمخالفه لقانون واشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم إيداع المعدات المتحفظ عليها مخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه فى هذا الشأن.

وأوضح "محمد عبدالله " بأن هذه الحملات تاتى لتوكد ان جهاز مدينة ٦ اكتوبر جاد فى التصدي لجميع صور المخالفات، وأن العمل يتم على مدار الساعة لرصد أى محاولة للتلاعب بالنسق العمرانى للمدينه

وأشار رئيس الجهاز ان التحفظ على المعدات هى الخطوه الأولى التى تتبعها إجراءات قانونيه واداريه رادعه تصل إلى ازالة المخالفه وتحويل المتسببين إلى النيابه.

وشدد المهندس محمد عبدالله رئيس الجهاز ، على أن جميع شركات الخرسانة الجاهزة مُلزمة التزامًا تامًا بعدم العمل داخل المدينة أو توريد الخرسانة لأي موقع إلا بعد التحقق من وجود رخصة بناء سارية، وأي مخالفة لهذا القرار ستُقابل بإجراءات صارمة، حيث سيتم التحفظ الفوري على المضخات وسيارات الخرسانة المستخدمة في مواقع البناء المخالفة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح دون استثناء.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي، على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصه، للتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة ومنع العشوائيات.





