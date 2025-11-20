وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، باستمرار تكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أنه على مدار شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمة من القمامة ومخلفات المباني، حيث تم رفع 12 ألفا و200 طن قمامة، بواقع 488 نقلة خلال شهر سبتمبر الماضى.

كما تم رفع 7 آلاف و50 طن قمامة، بواقع 282 نقلة خلال شهر أكتوبر الماضى، ليصل إجمالى ما تم رفعه إلى 19 ألفا و280 طن قمامة ومخلفات مبانٍ، بواقع 770 نقلة، وذلك من مراكز “الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وأبو كبير وحى أول الزقازيق”، وتم نقلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، ومعالجتها بيئياً للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.