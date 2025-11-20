قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بن شرقي يهنئ أشرف حكيمي بجائزة الأفضل في أفريقيا

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
سارة عبد الله

وجه أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي رسالة لأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في افريقيا.

وشارك بن شرقي، تهنئة لأشرف حكيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ستوري اشرف بن شرقي على انستجرام

وتوج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2025.

يأتي ذلك خلال حفل جوائز الكاف 2025، الذي يقام في المغرب في الرباط، المُقدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقدم حكيمي مستوى رائعا مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، إذ توج بالثلاثية المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

سيدات المقاولون

سيدات المقاولون يواصلن التألق .. فوز ثمين على زد بثلاثية

يورتشيتش

يورتشيتش: الحفاظ على قمة إفريقيا أصعب .. وبيراميدز جاهز لضربة البداية أمام ريفرز

خوان بيزيرا

حاجة تضحّك | منشور صادم لـ خالد الغندور بعد حصول بيزيرا على أفضل لاعب محترف

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

