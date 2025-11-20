بن شرقي يهنئ أشرف حكيمي بجائزة الأفضل في أفريقيا

وجه أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي رسالة لأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في افريقيا.

وشارك بن شرقي، تهنئة لأشرف حكيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ستوري اشرف بن شرقي على انستجرام

وتوج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2025.

يأتي ذلك خلال حفل جوائز الكاف 2025، الذي يقام في المغرب في الرباط، المُقدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقدم حكيمي مستوى رائعا مع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب، إذ توج بالثلاثية المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.