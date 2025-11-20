عيب.. أحمد الطيب يعلق على عدم تتويج مدرب بيراميدز بالأفضل في أفريقيا

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطيب، على حفل جوائز الكاف، وعدم فوز مدرب بيراميدز بالأفضل في افريقيا للعام الحالي.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيسبوك: "عيب !! مش بس غلط !! إزاى مدرب بيراميدز لا يرشح للأفضل فى افريقيا وهو بطل لأهم وأكبر بطولتين فى القارة، أبطال افريقيا والسوبر الأفريقي".

وشهدت مدينة الرباط المغربية احتفالية استثنائية، حيث نظّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، بمشاركة واسعة من أبرز نجوم القارة.

وخطف بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، الأضواء بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025، ليكرّس نفسه كأحد أبرز المدربين في القارة خلال العام الحالي.

حضور مصري لافت في حفل الكاف

شهد الحفل مشاركة نخبة من أساطير الكرة الأفريقية، كان من بينهم النجم المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا"، إلى جانب مجموعة كبيرة من اللاعبين والمدربين والقامات الرياضية التي أثرت اللعبة الأفريقية عبر سنوات طويلة.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، تولت الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والكوميدي المغربي وُلاس تقديم فقرات الحفل، فيما شهد الحضور عروضًا موسيقية من الفنانة المغربية دعاء لحياوي، والفنان الكونغولي أوييلو لونجومبا، والموسيقي الغاني فوز (DJ).