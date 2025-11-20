أبرز مباريات اليوم الخميس 20-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 20-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة شباب الأهلي مع خورفكان في الدوري الإماراتي.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي





خورفكان X شباب الأهلي – 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري



بارادو X مولودية البيض – 3 مساء

مولودية وهران X وفاق سطيف – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري



أسوان X السكة الحديد – 2:30 مساء

ديروط X أبو قير للأسمدة – 2:30 مساء

الداخلية X القناة – 2:30 مساء

غزل كفر الدوار X بلدية المحلة - 2:30 مساء

لا فيينا X بترول أسيوط - 2:30 مساء

مالية كفر الزيات X إف سي مصر - 2:30 مساء

بروكسي X الإنتاج الحربي - 2:30 مساء