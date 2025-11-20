أبرز مباريات اليوم الخميس 20-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 20-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة شباب الأهلي مع خورفكان في الدوري الإماراتي.
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
خورفكان X شباب الأهلي – 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
بارادو X مولودية البيض – 3 مساء
مولودية وهران X وفاق سطيف – 8 مساء
مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري
أسوان X السكة الحديد – 2:30 مساء
ديروط X أبو قير للأسمدة – 2:30 مساء
الداخلية X القناة – 2:30 مساء
غزل كفر الدوار X بلدية المحلة - 2:30 مساء
لا فيينا X بترول أسيوط - 2:30 مساء
مالية كفر الزيات X إف سي مصر - 2:30 مساء
بروكسي X الإنتاج الحربي - 2:30 مساء