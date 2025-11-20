بيراميدز يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الزمالك

كشف عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز عن حقيقة الصفقة التبادلية مع نادى الزمالك، بانتقال مصطفى فتحى، جناح الفريق السماوى لصفوف القلعة البيضاء، مقابل التعاقد مع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، لاعبا النادى الأبيض.

وقال عمرو بسيونى، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورت»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن إجراء صفقة تبادلية مع نادى الزمالك بانتقال مصطفى فتحى، للفريق الأبيض مقابل رحيل ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، لنادى بيراميدز».

وأضاف: «كل ما تردد فى هذا الشأن عارٍٍ تمامًا من الصحة، مصطفى فتحى، من أهم اللاعبين فى بيراميدز وواحد من اللعيبة اللى صنعت تاريخ فى النادى، وله تقدير كبير لدى مجلس الإدارة».

وتابع: «مصطفى فتحي، جدد عقده مع النادي لمدة 4 مواسم مقبلة »