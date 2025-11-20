مستمرون في المنافسة.. بيراميدز يعلق على التتويج بأفضل نادي في إفريقيا



أعرب إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بتتويج النادي بجائزة الأفضل داخل قارة إفريقيا ، وذلك في حفل جوائز كاف الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بالمغرب.

وحصد نادي بيراميدز جائزة الأفضل في قارة إفريقيا بعد منافسة شرسة مع نهضة بركان المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، كما توج الدولي الكونغولي فيستون ماييلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، متفوقاً على زميله المغربي محمد الشيبي ، وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

وقال إسلام شكري في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:

تتويج بيراميدز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا ، يُعد إنجازاً كبيراً للمنظومة بأكملها ، وهي جائزة مستحقة ونتاج طبيعي للجهد المبذول من الجميع خلال الفترة الماضية ، حيث حققنا العديد من الإنجازات خلال الموسم الماضي كان أبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، واستكملنا الإنجازات هذا الموسم بحصد بطولة كأس السوبر الإفريقي ، ونسعى لاستكمال المنافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.

وتابع: تواجد أكثر من لاعب في ترشيحات جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، أمر جيد للغاية ويصب في مصلحة النادي ، وبكل تأكيد قكل من ترشح فهو فائزاً بالجائزة ، سواءً محمد الشيبي أو فيستون ماييلي ، وكذلك الذين خرجوا من القائمة النهائية مثل بلاتي توريه ، أحمد الشناوي ، والمدير الفني للفريق كرونسلاف يورشيتش ، وغيرهم.