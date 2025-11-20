عمرو بسيوني: نجاح بيراميدز قائم على الاستمرارية

كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن تجربة الفريق أثبتت نجاحها بجهود مادية لا جماهيرية، وثمار سبع سنوات كلل بالنجاح.

وقال بسيوني في تصريح لبرنامج ملعب أون، الذي يذاع عبر أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن نجاح تجربة بيراميدز قائم على الاستمرارية.

وأشار بسيوني إلى أن ما حققه بيراميدز خلال الموسم الماضى إعجاز، مؤكدا أن نجاح بيراميدز يأتي من العمل الجماعي.

كما قال بسيوني إن وليد الكرتي جدد عقده مع بيراميدز مايو الماضي، وغير قلق بشأن تجديد فيستون مايلي حال وجود رغبة بالاستمرار في بيراميدز، ولكن لم نبدأ التفاوض معه حتى الآن، وكنا ضمناه مقابل 500 ألف دولار.

وأضاف بسيوني قائلا: لا توجد أي صفقات تبادلية مع الزمالك او أي ناد آخر، ولا نية للتفريط فى مصطفى فتحى، خاصة أنه من العناصر الأساسية، مشيرا إلى أنه يجدد للفريق لمدة 4 مواسم خلال هذه الفترة

بيراميدز يفاوض حمدي فتحي

كما تابع بسيوني قائلا: تفاوضنا مع حمدي فتحي و لكن الصفقة لم تكتمل و لم نتفاوض مع محمد صبحي حارس الزمالك أو وسام أبو علي مطلقا.

كما كشف بسيوني عن أن فريق بيراميدز ليس أعلى فريق يمنح لاعبيه رواتب داخل الدوري المصري.

كما أشار مدير تعاقدات بيراميدز إلى أنه لا يوجد بند في عقد إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي يمنعه من الانتقال لأي ناد في الدوري المصري أو خارجه، مشيرا إلي أن حامد حمدان لاعب بتروجت لاعب جيد ولم نطرح فكرة تواجده في بيراميدز حتى هذه اللحظة، ولكن أي لاعب هيفيد الفريق سنتفاوض معه.

وتوج نادي بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد في أفريقيا 2025 في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمدينة الرباط المغربية، وسط حضور بارز من نجوم ونجمات اللعبة في القارة السمراء.