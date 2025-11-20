قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمرو بسيوني: نجاح بيراميدز قائم على الاستمرارية

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن تجربة الفريق أثبتت نجاحها بجهود مادية لا جماهيرية، وثمار سبع سنوات كلل بالنجاح.

وقال بسيوني في تصريح لبرنامج ملعب أون، الذي يذاع عبر أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن نجاح تجربة بيراميدز قائم على الاستمرارية.

وأشار بسيوني إلى أن ما حققه بيراميدز خلال الموسم الماضى إعجاز، مؤكدا أن نجاح بيراميدز يأتي من العمل الجماعي.

كما قال بسيوني إن وليد الكرتي جدد عقده مع بيراميدز مايو الماضي، وغير قلق بشأن تجديد فيستون مايلي حال وجود رغبة بالاستمرار في بيراميدز، ولكن لم نبدأ التفاوض معه حتى الآن، وكنا ضمناه مقابل 500 ألف دولار.

وأضاف بسيوني قائلا: لا توجد أي صفقات تبادلية مع الزمالك او أي ناد آخر، ولا نية للتفريط فى مصطفى فتحى، خاصة أنه من العناصر الأساسية، مشيرا إلى أنه يجدد للفريق لمدة 4 مواسم خلال هذه الفترة

بيراميدز يفاوض حمدي فتحي 

كما تابع بسيوني قائلا: تفاوضنا مع حمدي فتحي و لكن الصفقة لم تكتمل و لم نتفاوض مع محمد صبحي حارس الزمالك أو وسام أبو علي مطلقا.

كما كشف بسيوني عن أن فريق بيراميدز ليس أعلى فريق يمنح لاعبيه رواتب داخل الدوري المصري.

كما أشار مدير تعاقدات بيراميدز إلى أنه لا يوجد بند في عقد إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي  يمنعه من الانتقال لأي ناد في الدوري المصري أو خارجه، مشيرا إلي أن حامد حمدان لاعب بتروجت لاعب جيد ولم نطرح فكرة تواجده في بيراميدز حتى هذه اللحظة، ولكن أي لاعب هيفيد الفريق سنتفاوض معه.

وتوج نادي بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد في أفريقيا 2025 في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمدينة الرباط المغربية، وسط حضور بارز من نجوم ونجمات اللعبة في القارة السمراء.

عمرو بسيوني بيراميدز فيستون مايلي الزمالك مصطفى فتحى بيراميدز يفاوض حمدي فتحي محمد صبحي حارس الزمالك

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

مؤتمر بأداب الإسكندرية

وسط نخبة من الباحثين .. انعقاد مؤتمر الدراسات القبطية بـ آداب الإسكندرية

إسعاف

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

المتوفي

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

