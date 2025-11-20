عروض خارجية تضع مستقبل مروان حمدي مع بيراميدز تحت التهديد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مستجدات مهمة تخص مستقبل المهاجم مروان حمدي داخل نادي بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب بات محط اهتمام من عدة أندية خارجية تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

عروض شفهية من أندية ليبية



أوضح الغندور خلال ظهوره في برنامج “ستاد المحور” أن مروان حمدي تلقى أكثر من اتصال وعرض شفهي من أندية في الدوري الليبي تبحث عن تعزيز الخط الأمامي بضم اللاعب، مشيرًا إلى أن هذه العروض لم تتطور بعد إلى عروض رسمية مكتوبة.

وأضاف أن المهاجم الدولي السابق يرحب بمبدأ الاستماع لتلك العروض، خاصة في ظل الرغبة التي يبديها اللاعب في خوض تجربة جديدة قد تمنحه فرصة أكبر للمشاركة وصناعة الفارق داخل الملعب.

موقف اللاعب من الرحيل

بحسب الغندور، فإن مروان حمدي لا يمانع فكرة الانتقال الخارجي، بل يبدو منفتحًا تمامًا على كل الخيارات المطروحة، شريطة أن تكون العروض جادة وتحقق له إضافة فنية ومادية عادلة.

وأكد أن اللاعب يتابع تفاصيل العروض الشفهية باهتمام، لكنه ينتظر أن تتحول إلى تحركات رسمية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله.

بيراميدز لم يتلقَّ أي عرض رسمي حتى الآن

ورغم الضجة المثارة حول مستقبل اللاعب، شدد الغندور على أن نادي بيراميدز نفسه لم يتلقَّ حتى اللحظة أي عرض رسمي لشراء أو استعارة مروان حمدي.

وأوضح أن الإدارة لن تناقش فكرة رحيل اللاعب إلا في حال وصول عروض رسمية يتم تقييمها من الناحية المالية والفنية.

وأشار إلى أن موقف النادي سيكون واضحًا بمجرد وصول تلك العروض، حيث ستخضع للدراسة من جانب مسؤولي بيراميدز والجهاز الفني قبل اتخاذ القرار النهائي.

الحسم ينتظر خطوة رسمية

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل مروان حمدي سيظل معلقًا حتى تتقدم الأندية الراغبة بعروض مكتوبة ورسمية، ليتم على أساسها تحديد مصير اللاعب سواء بالاستمرار مع بيراميدز أو خوض تجربة خارجية جديدة.



