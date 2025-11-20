قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
رياضة

لم يكن مجرد لاعب.. سامح إسماعيل يشيد بإرث محمد صبري داخل الزمالك

محمد صبري
محمد صبري
رباب الهواري

أعرب سامح إسماعيل، لاعب الزمالك السابق، عن تقديره الكبير للصفات الإنسانية والفنية التي امتاز بها الراحل محمد صبري، مؤكدًا أن تأثيره داخل القلعة البيضاء سيظل حاضرًا لأعوام طويلة.

 وخلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أشار إسماعيل إلى أن صبري لم يكن مجرد لاعب أو مدرب، بل كان شخصية محورية داخل النادي، ترك بصمة واضحة في نفوس كل من تعامل معه.

رجولة وجدعنة… وصفات إنسانية خالدة

قال إسماعيل إن محمد صبري كان نموذجًا للرجولة والجدعنة داخل نادي الزمالك، حيث عُرف بحبّه الكبير لأبناء النادي ودعمه المتواصل لهم في مختلف المواقف. وأوضح أن صبري كان دائم الحضور بجانب زملائه واللاعبين الشباب، يقدم لهم الدعم والنصيحة، ويحرص على أن يرى كل فرد داخل النادي في أفضل حالاته سواء داخل الملعب أو خارجه.

رؤية فنية مميزة ودعم مبكر للمواهب

وتحدث سامح إسماعيل عن القدرات الفنية للراحل، مؤكداً أنه كان صاحب رؤية دقيقة في تقييم اللاعبين واختيار العناصر المناسبة للزمالك. واستشهد بدعمه المبكر لموهبة مصطفى فتحي قبل انضمامه الرسمي للنادي، وهو ما يعكس قدرة صبري على اكتشاف اللاعبين الواعدين قبل بروزهم على الساحة.

انضمام أبناء صبري للزمالك… خطوة تحمل معاني خاصة

وفي سياق حديثه، أثنى إسماعيل على انضمام آدم وآسر، نجلي محمد صبري، لقطاع الناشئين بالزمالك، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل رمزية كبيرة وتعكس عمق العلاقة بين عائلة صبري والنادي. وأعرب عن أمله في أن يكون الثنائي امتدادًا لمسيرة والدهما، وأن يقدما ما يليق باسمه الكبير داخل القلعة البيضاء.

مكانة ثابتة في قلوب الجماهير

وفي ختام تصريحاته، شدد سامح إسماعيل على أن مكانة محمد صبري ستظل راسخة في قلوب محبيه وجماهير الزمالك، مشيراً إلى أن النادي لا ينسى أبناءه المخلصين، وأن الإرث الذي تركه صبري سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة


 

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

مؤتمر بأداب الإسكندرية

وسط نخبة من الباحثين .. انعقاد مؤتمر الدراسات القبطية بـ آداب الإسكندرية

إسعاف

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

المتوفي

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

