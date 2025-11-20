لم يكن مجرد لاعب.. سامح إسماعيل يشيد بإرث محمد صبري داخل الزمالك

أعرب سامح إسماعيل، لاعب الزمالك السابق، عن تقديره الكبير للصفات الإنسانية والفنية التي امتاز بها الراحل محمد صبري، مؤكدًا أن تأثيره داخل القلعة البيضاء سيظل حاضرًا لأعوام طويلة.

وخلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أشار إسماعيل إلى أن صبري لم يكن مجرد لاعب أو مدرب، بل كان شخصية محورية داخل النادي، ترك بصمة واضحة في نفوس كل من تعامل معه.

رجولة وجدعنة… وصفات إنسانية خالدة

قال إسماعيل إن محمد صبري كان نموذجًا للرجولة والجدعنة داخل نادي الزمالك، حيث عُرف بحبّه الكبير لأبناء النادي ودعمه المتواصل لهم في مختلف المواقف. وأوضح أن صبري كان دائم الحضور بجانب زملائه واللاعبين الشباب، يقدم لهم الدعم والنصيحة، ويحرص على أن يرى كل فرد داخل النادي في أفضل حالاته سواء داخل الملعب أو خارجه.

رؤية فنية مميزة ودعم مبكر للمواهب

وتحدث سامح إسماعيل عن القدرات الفنية للراحل، مؤكداً أنه كان صاحب رؤية دقيقة في تقييم اللاعبين واختيار العناصر المناسبة للزمالك. واستشهد بدعمه المبكر لموهبة مصطفى فتحي قبل انضمامه الرسمي للنادي، وهو ما يعكس قدرة صبري على اكتشاف اللاعبين الواعدين قبل بروزهم على الساحة.

انضمام أبناء صبري للزمالك… خطوة تحمل معاني خاصة

وفي سياق حديثه، أثنى إسماعيل على انضمام آدم وآسر، نجلي محمد صبري، لقطاع الناشئين بالزمالك، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل رمزية كبيرة وتعكس عمق العلاقة بين عائلة صبري والنادي. وأعرب عن أمله في أن يكون الثنائي امتدادًا لمسيرة والدهما، وأن يقدما ما يليق باسمه الكبير داخل القلعة البيضاء.

مكانة ثابتة في قلوب الجماهير

وفي ختام تصريحاته، شدد سامح إسماعيل على أن مكانة محمد صبري ستظل راسخة في قلوب محبيه وجماهير الزمالك، مشيراً إلى أن النادي لا ينسى أبناءه المخلصين، وأن الإرث الذي تركه صبري سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة



