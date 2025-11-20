آسر صبري يكشف كواليس زيارته الأولى لنادي الزمالك بعد رحيل والده

استعاد آسر محمد صبري، نجل نجم نادي الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، ذكرياته الأولى داخل القلعة البيضاء بعد وفاة والده، مؤكدًا أن تلك الزيارة كانت مليئة بالمشاعر والوفاء.

وأوضح أن نادي الزمالك ما زال يحتفظ بمكانة كبيرة لاسم والده، وهو ما شعر به بوضوح لحظة دخوله أسوار النادي.

حب وتقدير لاسم الراحل محمد صبري

قال آسر في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، إن وجوده داخل النادي برفقة شقيقه آدم كشف له حجم الحب الذي يحمله الجميع لوالده. وأضاف: “شفت قد إيه النادي بيحب بابا لما رحت الزمالك أنا وآدم النهارده”، مشيرًا إلى أن هذا الاستقبال ترك أثرًا كبيرًا في نفسه.

بداية الانتماء داخل قطاع الناشئين

وعن أولى خطواته في قطاع الناشئين، أكد آسر أنه شعر بقيمة الانتماء لقميص الزمالك فور انضمامه لفريق مواليد 2012. وقال: “أول تمرين لي حسيت بقيمة تيشيرت الزمالك.. إحساس مختلف ومسؤولية كبيرة”، معتبرًا أن ارتداء شعار النادي شكل نقطة تحول في علاقته بكرة القدم.

دور والدته في دعمه وتشجيعه

وتحدث آسر عن الدور المهم لوالدته في رحلته، موضحًا أنها كانت الداعم الأكبر له قبل انضمامه للزمالك، وأن كلماتها وحماسها منحاه ثقة كبيرة قبل اتخاذ خطوة الدخول إلى قطاع الناشئين. وأضاف أن والدته حرصت دائمًا على تشجيعه ليكون امتدادًا مشرفًا لاسم والده.

آخر كلمات الراحل محمد صبري لنجله

واختتم آسر حديثه بالكشف عن آخر جملة قالها له والده قبل وفاته، وهي الكلمات التي ما زالت تمنحه القوة والإلهام في كل خطوة داخل الملاعب. وقال بتأثر:

“بابا قالي قبل ما يمشي إنّي أكتر واحد شبهه”، مؤكدًا أن هذه العبارة تبقى مصدرًا دائمًا للد motivation والاستمرار في طريق والده



