المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
آسر صبري يكشف كواليس زيارته الأولى لنادي الزمالك بعد رحيل والده

رباب الهواري

استعاد آسر محمد صبري، نجل نجم نادي الزمالك الراحل الكابتن محمد صبري، ذكرياته الأولى داخل القلعة البيضاء بعد وفاة والده، مؤكدًا أن تلك الزيارة كانت مليئة بالمشاعر والوفاء. 

وأوضح أن نادي الزمالك ما زال يحتفظ بمكانة كبيرة لاسم والده، وهو ما شعر به بوضوح لحظة دخوله أسوار النادي.

حب وتقدير لاسم الراحل محمد صبري

قال آسر في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، إن وجوده داخل النادي برفقة شقيقه آدم كشف له حجم الحب الذي يحمله الجميع لوالده. وأضاف: “شفت قد إيه النادي بيحب بابا لما رحت الزمالك أنا وآدم النهارده”، مشيرًا إلى أن هذا الاستقبال ترك أثرًا كبيرًا في نفسه.

بداية الانتماء داخل قطاع الناشئين

وعن أولى خطواته في قطاع الناشئين، أكد آسر أنه شعر بقيمة الانتماء لقميص الزمالك فور انضمامه لفريق مواليد 2012. وقال: “أول تمرين لي حسيت بقيمة تيشيرت الزمالك.. إحساس مختلف ومسؤولية كبيرة”، معتبرًا أن ارتداء شعار النادي شكل نقطة تحول في علاقته بكرة القدم.

دور والدته في دعمه وتشجيعه

وتحدث آسر عن الدور المهم لوالدته في رحلته، موضحًا أنها كانت الداعم الأكبر له قبل انضمامه للزمالك، وأن كلماتها وحماسها منحاه ثقة كبيرة قبل اتخاذ خطوة الدخول إلى قطاع الناشئين. وأضاف أن والدته حرصت دائمًا على تشجيعه ليكون امتدادًا مشرفًا لاسم والده.

آخر كلمات الراحل محمد صبري لنجله

واختتم آسر حديثه بالكشف عن آخر جملة قالها له والده قبل وفاته، وهي الكلمات التي ما زالت تمنحه القوة والإلهام في كل خطوة داخل الملاعب. وقال بتأثر:

“بابا قالي قبل ما يمشي إنّي أكتر واحد شبهه”، مؤكدًا أن هذه العبارة تبقى مصدرًا دائمًا للد motivation والاستمرار في طريق والده


 

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

نادية مصطفى

شكوك بوجود فساد .. نادية مصطفى تكشف تفاصيل أزمة ملف الإسكان بالموسيقيين

عبد الرحمن رشدى

عبد الرحمن رشدى يطرح أحدث أغنياته "فى الليل"

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد