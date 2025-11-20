بسبب الشبورة.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس 26 راكبا بطريق بلبيس السلام اتجاه السلام دائرة محافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

