إطلاق اسم الدكتور علي المصيلحي على ميدان المحلج بأبو كبير في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي ٢٠٥٢ / ٢٠٢٦ م والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ،واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ،واللواء مهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ،ومدير إدارة الحماية المدنية ،ووكيل ادارة المرور ، ووكيل مباحث التموين، وممثلاً عن الأزهر والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبها استعرضت حورية عبد الله مديرة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٥٢ / ٢٠٢٦ م بلغت ٩٩٤ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه خزانه عامة ، بالإضافة إلى ١٤٦ مليون جنيه تمويل ذاتي ، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و ١٤٠ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه.

وجاري إتخاذ إجراءات الطرح والترسية وطلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الإستثمار القومي ، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني – التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ) ، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وفي نهاية الإجتماع وافق المجلس التنفيذي للمحافظة علي إطلاق إسم الراحل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق على ميدان المحلج بمدينة أبو كبير وذلك تكريماً لما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية في تطوير منظومة العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية.