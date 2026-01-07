صرف شبرا ملكان ينذر بكارثة وتآكل كوبري طريق مسجد سيدي عبدالله

حذّر أهالي صفط تراب – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية من كارثة بيئية وصحية وشيكة، نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب الحمأة بسبب الإلقاء المباشر للصرف الصحي بمصرف شبرا ملكان، ما يشكل خطورة مباشرة على كوبري طريق مسجد سيدي عبدالله بن الحارث، خاصة مع ما يعانيه الكوبري من تآكل قديم وإدراجه بالفعل ضمن خطة الصيانة.

تفاصيل الكارثة

وكان عدد من الأهالي قد تقدموا بشكوى إلى منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء حملت رقم 8474634، بتاريخ ١١ من أغسطس ٢٠٢٥ بشأن خطورة الوضع بالمصرف والكوبري.

تحرك عاجل



وجاء رد هيئة الصرف بأن الكوبري محل الشكوى يقع على مصرف فرع شبرا ملكان عند الكيلو 1.600، ويحتاج فقط إلى الترميمات، وهو مدرج ضمن عقد صيانة الكباري الجاري تجهيزه بالإدارة، تمهيدًا للسير في إجراءات الطرح.

وأكد الأهالي أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، لما يسببه من مخاطر صحية جسيمة تشمل انتشار الأمراض المعوية والطفيليات والفيروسات، فضلًا عن الأضرار البيئية وتأثيرها على الأراضي الزراعية المجاورة.

إنقاذ حياة المواطنين

وناشد الأهالي كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ومحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة، حفاظًا على أرواح المواطنين وحماية الأراضي من تفاقم هذه الكارثة.