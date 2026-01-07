تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.. حملات تفتيشية بالمحافظات لضبط الأسواق والمخالفات

تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد الجديد، قيادات المحليات تشن حملات لضبط المخالفات وازالة الاشغالات وضبط المخالفات على الاسواق والمحال والشوارع..

مطروح

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح ، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل و ايضا التأمينات الاجتماعية، الكهرباء و ادارة البيئة و التراخيص حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بمطروح، أن الحملة تاتى تزامنا مع احتفالات الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد مضيفا ان الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخالفات بيئية ومخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى توجيه 9 إنذارات لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم التأمين على بعض العاملين، ومخالفات تراخيص مزاولة النشاط والكهرباء، فضلًا عن بعض الملاحظات الخاصة بعقودالعاملين.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية 20 كيلو جرام من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية و المطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة.

وأكد محافظ الدقهلية حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار “ مرزوق” إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات الموافق وقيادات الأجهزة التنفيذية بالإنابة عن سيادته لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين شركاء العمل التنفيذي بالأجهزة التنفيذية بهذه المناسبة.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني، متمنيًا أن تمر احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء يسودها الأمن والنظافة والالتزام.

بورسعيد

شهد حى الزهور بمحافظة بورسعيد زيارة مفاجئة ليلية لرئيس مجلس إدارة شركة النظافة الجديدة التى تولت العمل بالمحافظة منذ اول يناير الجارى في إطار المتابعة المستمرة والحرص على تحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.

جاءت الزيارة عقب اجتماع دام قرابة الساعتين برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مع رئيس شركة النظافة الجديدة استمع خلالها رئيس الشركة الى كافة ملاحظات المحافظ على الأداء بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكرى السكرتير العام و رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد.