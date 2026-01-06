100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

يقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية وأسرهم بصرف التعويض المادي الواجب صرفه مرة واحدة للمستفيدين من القوات المسلحة من شهداء ومصابي الحروب السابقة، بما في ذلك حرب 1948، وحرب اليمن، وحرب 1956، وحرب الاستنزاف، وحرب 1973، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عرفانًا بتضحياتهم للوطن.

ويشمل الصرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد أو مصاب وفقًا لنسبة العجز، ويستفيد من التعويض الأب، الأم، الزوجة، والأبناء، بينما يتم الصرف للورثة (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) في حالة وفاة المصاب.

وفى إطار حرص القوات المسلحة على الإستدلال على المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية من الحروب السابقة المشار إليها بعاليه ولم يتم صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة حتى الآن لهم، يقوم المستفيد بالتواصل ومعه المستندات الدالة على الإستشهاد أو الإصابة مع الجهات التالية :

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تليفون 01035385835 - 01102013550 أو عبر الواتساب 01050775397، كذلك قيادة قوات الدفاع الشعبس (المستشار العسكرى بكل محافظة) ، أو من خلال صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عبر تليفون 0222605398 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.