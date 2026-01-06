قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

محمد إبراهيم

يقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية وأسرهم بصرف التعويض المادي الواجب صرفه مرة واحدة للمستفيدين من القوات المسلحة من شهداء ومصابي الحروب السابقة، بما في ذلك حرب 1948، وحرب اليمن، وحرب 1956، وحرب الاستنزاف، وحرب 1973، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عرفانًا بتضحياتهم للوطن.

ويشمل الصرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد أو مصاب وفقًا لنسبة العجز، ويستفيد من التعويض الأب، الأم، الزوجة، والأبناء، بينما يتم الصرف للورثة (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) في حالة وفاة المصاب.

وفى إطار حرص القوات المسلحة على الإستدلال على المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية من الحروب السابقة المشار إليها بعاليه ولم يتم صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة حتى الآن لهم، يقوم المستفيد بالتواصل ومعه المستندات الدالة على الإستشهاد أو الإصابة مع الجهات التالية :

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب  تليفون  01035385835 - 01102013550  أو عبر الواتساب 01050775397، كذلك قيادة قوات الدفاع الشعبس (المستشار العسكرى بكل محافظة) ، أو من خلال صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عبر تليفون 0222605398 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.

