وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

شهدت كاتدرائية السمائيين بمدينة السلام بشرم الشيخ توافدًا كثيفًا من أقباط المدينة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، إلى جانب حضور لافت لعدد من السائحين وأفراد الجاليات الأجنبية المقيمة بالمدينة، في مشهد عكس خصوصية المناسبة وقدسية المكان، وسط أجواء روحانية غلب عليها الخشوع والفرح.

وبدأت مراسم القداس بالترانيم الكنسية وأعمال البخور والصلوات، فيما تزينت الكاتدرائية بالأنوار والزينة احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بما يحمله من معاني المحبة .

كما حرص عدد من قيادات مدينة شرم الشيخ على مشاركة الأقباط احتفالاتهم وتقديم التهنئة، في صورة تجسد روح الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وفي السياق ذاته، استعدت كنائس محافظة جنوب سيناء لإقامة قداسات عيد الميلاد المجيد، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس. وتزينت الكنائس بالورود والأنوار ومذابح المسيح، استعدادًا لانطلاق الصلوات، مع مشاركة عدد من السائحين المتواجدين بمختلف المدن السياحية بالمحافظة.

ومن المقرّر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وبحضور مئات السائحين من جنسيات متعددة، في تأكيد على مكانة المدينة كوجهة للسياحة الدينية والروحية.

وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجدها بمحيط الكنائس، مع إجراء تحويلات مرورية لتيسير الحركة، وتركيب بوابات إلكترونية على المداخل، إلى جانب الاستعانة بعناصر أمنية نسائية لتفتيش السيدات، فضلًا عن تفعيل منظومة مراقبة متكاملة لتأمين الاحتفالات.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس، ورفع المخلفات بشكل يومي، ومتابعة كفاءة أعمدة الإنارة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة الاحتفالات.

كما أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، والتنسيق الدائم مع الشبكة الوطنية للطوارئ، ومديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الإسعاف، والحماية المدنية، لضمان توفير جميع الإمكانيات اللازمة وتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد في أجواء آمنة ومستقرة.