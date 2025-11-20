فوائد الكمون المغلي للتخسيس وطرق تحضيره

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد الكمون المغلى للتخسيس و طريقة تحضيره.

فوائد الكمون المغلي للتخسيس

١- يمنع عملية تخزين الدهون في الجسم، والتي تُسبب زيادة الوزن لاحقاً.

٢- يُسرع بصورةٍ كبيرةٍ قدرة الجسم على حرق الدهون، لا سيما المُتراكمة في منطقة البطن.

٣- يرفع معدل عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، الضروري لمزيدٍ من خسارة الوزن، وحرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

٤- يُحسن عملية الهضم والامتصاص بطريقةٍ فعالة.

خليط الكمون بالليمون

المكوّنات:

ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكمون غير المطحونة.

ليمونتان مقطعتان من المنتصف.

ثلاثة أكواب من الماء.

طريقة التحضير للكمون:

وضع الماء في قدرٍ وغليه جيداً، وإضافة الكمون وقطع الليمون إلى الماء.

تغطية الخليط وتركه طوال ساعات الليل، ثمّ يُشرب صبيحة اليوم التالي، مع العلم أن المكوّنات التي تم ذكرها تكفي ليومٍ واحدٍ فقط.

الفوائد العامة للكمون

الكبد: وذلك من خلال تنقية الكبد من السموم، وحمايته من الإصابة بالسرطان، وخفض معدل الكولسترول الكلي، ونسبة الدهون الثلاثية في الجسم.

الجهاز التنفسي: حيثُ يخلص من السعال، ويطرد البلغم من الحلق والرئتين، ويُعالج التهابات الحلق، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي.

الأطفال: حيثُ يُعالج المشاكل الهضمية عند الأطفال، ويُخلصهم من الإمساك.