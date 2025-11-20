سوق على مهلك.. إرشادات من المرور لقيادة آمنة في الشبورة

أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة تنبيهات وتحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية على الطرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتضمنت الإرشادات:



١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

٣- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

٥- يجب استعمال نور الشبورة الموجود بكل سيارة لما لها من أهمية في تحديد المسافات بين المركبات ليلًا أو نهارًا.

٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار.

٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.

٨- يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، تبدأ في الرابعة فجرًا وتنتهي التاسعة صباحًا.