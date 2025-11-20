قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
سوق على مهلك.. إرشادات من المرور لقيادة آمنة في الشبورة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة تنبيهات وتحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية على الطرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتضمنت الإرشادات:


١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

٣-  استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

٥- يجب استعمال نور الشبورة الموجود بكل سيارة لما لها من أهمية في تحديد المسافات بين المركبات ليلًا أو نهارًا.

٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار.

٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا للاصطدام وقوع الحوادث.

٨- يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدي السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، تبدأ في الرابعة فجرًا وتنتهي التاسعة صباحًا.

